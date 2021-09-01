Bakan Çavuşoğlu, Yeni Pazar Belediye Başkanı Bişevac ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan'ın Yeni Pazar kentinde Belediye Başkanı Nihat Bişevac ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan'ın Yeni Pazar kentinde Belediye Başkanı Nihat Bişevac ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Yeni Pazar kentine geçen Bakan Çavuşoğlu, Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bişevac ile bir araya geldi. Temaslarına dair Twitter hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Dostum Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç'le birlikte Yeni Pazar'dayız. İlk olarak Belediye Başkanı Nihat Bişevac ile bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun açılışını gerçekleştirmesi bekleniyor. - YENİ PAZAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı