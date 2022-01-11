Bakan Çavuşoğlu, yarın Çin'e gidecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Çin Halk Cumhuriyeti'ne ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 12 Ocak 2022 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti'ne bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacaktır" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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