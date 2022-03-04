Bakan Çavuşoğlu, yarın Azerbaycan'a gidecek - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, yarın Azerbaycan'a gidecek

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Bakan Çavuşoğlu, yarın Azerbaycan'a gidecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Azerbaycan'ı ziyaret edecek.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Azerbaycan'ı ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 5 Mart 2022 tarihinde Azerbaycan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Sayın bakanımız, ziyareti sırasında, mevkidaşı Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile bir araya gelecek ve Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından kabul edilecektir" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Mart, Politika, Haberler

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