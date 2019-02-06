Bakan Çavuşoğlu, Washington'da 'Suriye ve Irak Deaş'tan Kurtarma Toplantısı'na Katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Suriye ve Irak DEAŞ'tan kurtarma toplantısı başlıklı birinci ana oturumuna katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Suriye ve Irak DEAŞ'tan kurtarma toplantısı başlıklı birinci ana oturumuna katıldı.
Kaynak: DHA