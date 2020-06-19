Bakan Çavuşoğlu, Vişegrad Dörtlüsü Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vişegrad Dörtlüsü (V4) ülkeleri Slovakya, Çekya, Macaristan ve Polonya'nın Dışişleri Bakanları ile video konferans toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vişegrad Dörtlüsü (V4) ülkeleri Slovakya, Çekya, Macaristan ve Polonya'nın Dışişleri Bakanları ile video konferans toplantısına katıldı.

Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, V4 ülkelerinin Dışişleri Bakanlarıyla video konferans toplantısına katıldığını belirterek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) son gelişmeleri, ülkelerimiz arasında başta normalleşme, turizm ve sağlık olmak üzere iş birliği olanaklarını, Türkiye-AB ilişkilerini, göç meselelerini ele aldık." ifadesini kullandı.

Vişegrad Dörtlüsü Slovakya, Çekya, Macaristan ve Polonya'dan oluşuyor.

Kaynak: AA