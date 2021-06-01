Bakan Çavuşoğlu, video konferansla düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
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Bakan Çavuşoğlu, video konferansla düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Bakan Çavuşoğlu, video konferansla düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferansla düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferansla düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Video konferansla düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bu ay yapılacak NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını ele aldık. İttifakın rolünü güçlendirecek NATO 2030 Kararları'na dair görüşlerimizi vurguladık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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