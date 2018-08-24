Bakan Çavuşoğlu ve Lavrov Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da Suriye konusunu görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib konusunu görüşmek üzere dün akşam gittiği Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. İki bakan Suriye konusunu görüşerek, gerilimi azaltma bölgesi ilan edilen İdlib hakkında fikir alışverişinde bulunduktan sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Sergey Lavrov, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'in Moskova'da görüşmelerde bulunduğunu açıkladı. İki ülke arasındaki ilişkiler hakkında konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile çok yakın işbirliğinde bulunduklarını bu yüzden bazı ülkelerin kıskandığını belirtti. "Suriye'de ateşkes için Rusya ile çalışmaya devam ediyoruz" diyen Çavuşoğlu, İdlib bölgesi için birlikte hareket ettiklerini ve Astana görüşmelerine uygun şekilde çalıştıklarının altını çizdi.

"Vize rejimini basitleştiriyoruz"

Vize konusunda istişare mekanizması oluşturulacağını açıklayan Lavrov, hizmet ve hususi pasaportlarda vizenin kaldırılacağını söyledi. Lavrov, "Rusya tarafı olarak farklı kategorilerdeki Türk vatandaşları için vize rejiminin basitleştirilmesiyle ilgili müzakerelere hazır olduğumuzu teyit ettik ve en kısa sürede bu konuyu ele alacağız. Bu konuda anlaşmalar hazırlanması için danışma mekanizması kurulması konusunda mutabakat sağladık" dedi.

"Türkiye'nin kararlarına karışmıyoruz"

İdlib bölgesinde terör gruplarının olduğunu hatırlatan Sergey Lavrov, "Türkiye'nin hazırladığı terör örgütü listesine karışmıyoruz ve ona uygun olarak hareket ediyoruz" diyerek barışın sağlanması için tarafların sorumlu ve işbirliği içinde olduğunu kaydetti. El Nusra'nın İdlib'deki sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını açıklayan Lavrov, "Rus üslerine ve Suriye güçlerine saldırıyorlar" dedi ve saldırılara rağmen siviller için riski en aza indirmeye çalıştıklarının altını çizdi.

"İdlib'de askeri bir müdahale felaket getirir"

Gerilimi azaltma bölgesi ilan edilen İdlib bölgesi hazırlanırken silahlı militanların sivillerin arasına karışarak bölgeye yerleştiklerini açıklayan Çavuşoğlu, İdlib'e askeri müdahale yapılmaması gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, "İdlib'de askeri bir müdahale felaket getirir, yüz binlerce sivilin ölmesine sebep olur" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, askeri müdahalenin Astana ruhuna aykırı olacağı değerlendirmesinde bulundu. - MOSKOVA