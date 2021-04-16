Bakan Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı, Meclis'te yer alan siyasi parti liderlerinin katılımı ile yuvarlak masa toplantısı yaptı
Bakan Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı, Meclis'te yer alan siyasi parti liderlerinin katılımı ile yuvarlak masa toplantısı yaptı.
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Bakan Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı, Meclis'te yer alan siyasi parti liderlerinin katılımı ile yuvarlak masa toplantısı yaptı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı