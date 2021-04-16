Bakan Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı, Meclis'te yer alan siyasi parti liderlerinin katılımı ile yuvarlak masa toplantısı yaptı
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Bakan Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı, Meclis'te yer alan siyasi parti liderlerinin katılımı ile yuvarlak masa toplantısı yaptı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakan Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı, Meclis'te yer alan siyasi parti liderlerinin katılımı ile yuvarlak masa toplantısı yaptı.

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Bakan Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı, Meclis'te yer alan siyasi parti liderlerinin katılımı ile yuvarlak masa toplantısı yaptı

Bakan Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı, Meclis'te yer alan siyasi parti liderlerinin katılımı ile yuvarlak masa toplantısı yaptı
Bakan Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı, Meclis'te yer alan siyasi parti liderlerinin katılımı ile yuvarlak masa toplantısı yaptı
Bakan Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı, Meclis'te yer alan siyasi parti liderlerinin katılımı ile yuvarlak masa toplantısı yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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