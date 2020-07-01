Bakan Çavuşoğlu ve Ersoy'dan Almanya'ya çalışma ziyareti
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Bakan Çavuşoğlu ve Ersoy'dan Almanya'ya çalışma ziyareti

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte yarın Almanya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Bakan Çavuşoğlu ve Ersoy'dan Almanya'ya çalışma ziyareti
01.07.2020 22:27 | Son Güncelleme: 01.07.2020 23:01

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte yarın Almanya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu beraberindeki Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile birlikte Almanya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Heyette Sağlık Bakanlığı'ndan üst düzey yetkililerin de yer alacağı öğrenilirken, yapılan açıklamada şöyle denildi: "Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Kovid-19 salgını ile mücadelede iş birliğinin yanı sıra, turizm başta olmak üzere ikili ilişkiler, Almanya'nın AB Dönem Başkanlığı bağlamında Türkiye- AB ilişkilerinin geliştirilmesi ile güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir."


Kaynak: DHA

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