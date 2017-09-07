Bakan Çavuşoğlu ve Emine Erdoğan Bangladeş Başbakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ile görüştü.



Rohingya Müslümanlarını ziyaret etmek amacıyla Bangladeş'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Emine Erdoğan, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ile görüştü. Görüşmenin gündeminde Arakanlı Müslümanlara yardım konusunda atılacak adımları ve yapılacak işbirliği değerlendirildi. - DAKKA