Bakan Çavuşoğlu ve Bakanlık çalışanlarından İstiklal Marşlı '23 Nisan' kutlaması DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakan yardımcıları, büyükelçiler ve başkonsoloslar ile Bakanlık çalışanları, İstiklal Marşı'nı okudukları video ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakan yardımcıları, büyükelçiler ve başkonsoloslar ile Bakanlık çalışanları, İstiklal Marşı'nı okudukları video ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan paylaşılan videoda, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, bakan yardımcıları Yavuz Selim Kıran, Sedat Önal, Faruk Kaymakçı, büyükelçi ve konsoloslorla, Bakanlık'ta görevli tüm çalışanlar, İstiklal Marşı'nı kıta kıta okudu. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu videonun sonunda, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ve TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlu olsun" mesajını verdi.

Kaynak: DHA