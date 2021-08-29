Bakan Çavuşoğlu ve Akar, Katarlı mevkidaşlarıyla görüştü
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Bakan Çavuşoğlu ve Akar, Katarlı mevkidaşlarıyla görüştü

Bakan Çavuşoğlu ve Akar, Katarlı mevkidaşlarıyla görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman bin Casim el Sani ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah ile görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman bin Casim el Sani ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar, bugün Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman bin Casim el Sani ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah ile Afganistan'daki son gelişmelerin ele alındığı bir video telekonferans görüşmesi yapmışlardır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Bakan Çavuşoğlu ve Akar, Katarlı mevkidaşlarıyla görüştü - Haberler
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