Bakan Çavuşoğlu ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat'tan ortak basın toplantısı
Bakan Çavuşoğlu ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat'tan ortak basın toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat'la ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Çavuşoğlu ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat'tan ortak basın toplantısı
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat'la ortak basın toplantısı düzenledi.