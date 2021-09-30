Bakan Çavuşoğlu ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat'tan ortak basın toplantısı - Haberler
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Bakan Çavuşoğlu ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat'tan ortak basın toplantısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bakan Çavuşoğlu ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat'tan ortak basın toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat'la ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat'tan ortak basın toplantısı

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat'la ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat'tan ortak basın toplantısı

Bakan Çavuşoğlu ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat'tan ortak basın toplantısı

Bakan Çavuşoğlu ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat'tan ortak basın toplantısı

Bakan Çavuşoğlu ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat'tan ortak basın toplantısı
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Haber: Bakan Çavuşoğlu ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat'tan ortak basın toplantısı - Haberler
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