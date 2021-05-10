Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz"
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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz"

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz'
Anadolu Ajansı / Şerife Çetin - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki şiddetine karşı Filistin halkının sesi olmaya ve haklarını savunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki şiddetine karşı Filistin halkının sesi olmaya ve haklarını savunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Twitter hesabından mesaj paylaşan Çavuşoğlu, "İsrail'in Mescid-i Aksa'daki masum insanlara karşı şiddeti bitmiyor." ifadesini kullandı.

Bu vahşete ses çıkarmayanların Orta Doğu Barış Sürecinden bahsetmemesi gerektiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz!" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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