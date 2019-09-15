Bakan Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu'nun Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile bir araya gelmesi İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapıldı.
Bakan Çavuşoğlu'nun Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile bir araya gelmesi İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapıldı. Toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı. Bakan Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi.