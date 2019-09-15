Bakan Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu'nun Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile bir araya gelmesi İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapıldı.

15.09.2019 16:02

Bakan Çavuşoğlu'nun Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile bir araya gelmesi İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapıldı. Toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı. Bakan Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile bir araya geldi
Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et