Bakan Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşı es-Safedi ile görüştü

- Bakan Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşı es-Safedi ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman es-Safedi ile bir araya geldi.