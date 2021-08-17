Bakan Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşı es-Safedi ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşı es-Safedi ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Bakan Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşı es-Safedi ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman es-Safedi ile bir araya geldi.

- Bakan Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşı es-Safedi ile görüştü

AMMAN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman es-Safedi ile bir araya geldi.

Ürdün'ü ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Amman'da temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu temasları kapsamında, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman es-Safedi ile görüştü. Çavuşoğlu, ikili görüşmenin ardından mevkidaşı es-Safedi ile birlikte heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşı es-Safedi ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşı es-Safedi ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşı es-Safedi ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşı es-Safedi ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bakan Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşı es-Safedi ile görüştü - Haberler
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