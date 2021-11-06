Çavuşoğlu: Alanya ve Antalya'mızı eğitim merkezi haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz

ALANYA, ANTALYA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da 2'si devlet, 3'ü vakıf toplam 5 üniversite olduğunu dile getirerek, "Bu üniversiteler gelişiyor, Alanya ve Antalya'mızı uluslararası bir eğitim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi'nin Nimet-Abdurrahman Alaettinoğlu Yerleşkesi binasının temel atma törenine katıldı. Törene; AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, Kemal Çelik ve İbrahim Aydın, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ebru Gülbuğ Erol, HEP Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hilmi Tokuş ve davetliler katıldı. Alanya HEP Üniversitesi'nin kuruluşundan itibaren bugüne kadarki süreci ve çalışmaları anlatan Bakan Çavuşoğlu, bu üniversiteyle bir gönül bağı olduğunu belirterek, "Çünkü Hamdullah Emin Paşa Koleji'nin ilk mezunlarındanım. Öğrencisi olduğum bir kurumun Alanya'da bir üniversitesinin hayata geçmesi bizim için tarifsiz bir gurur vesilesi. Hamdullah Emin Paşa, bir köy mektebinden mezun olduktan sonra Kahire, Cenevre, Paris ve Londra'da eğitim alarak ülkesi ve milletine katkı sağlamış çok önemli bir şahsiyettir. Hamdullah Emin Paşa, en az üç yabancı dili çok iyi konuşan, bu toprakların değerlerini temsil eden bir aydındı. Üniversitemizin, Alanya'mızın yetiştirdiği bu kıymetli büyüğümüzün adını taşımasından da ayrıca gurur duyuyorum" dedi.

Antalya'da 2'si devlet, 3'ü vakıf toplam 5 üniversite olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Bu üniversiteler gelişiyor, Alanya ve Antalya'mızı uluslararası bir eğitim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. 16'ncı yüzyılda Alanya'da ders veren 6 medrese var. Bu gelenekten güç alarak üniversitemizi daha da ileri taşımalıyız. Üniversitenin her ihtiyacıyla bizzat ilgilenmeye çalışıyorum. Sadece eğitim amaçlı kurulmuş, gerçek anlamda Türkiye'deki üç vakıftan biridir. Bundan sonra bu istişare ve ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz ama yerel sahiplenme çok önemli. Alanya'nın da tıpkı kuruluş ve bu noktaya gelmesinde olduğu gibi yerel sahiplenmeyi de ortaya koyması gerekiyor" diye konuştu.