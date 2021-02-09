Bakan Çavuşoğlu, Umman'da
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Bakan Çavuşoğlu, Umman'da

09.02.2021 20:09 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:13
Bakan Çavuşoğlu, Umman'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Kuveyt'ın ardından bir sonraki durağı Umman'a gitti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Kuveyt'ın ardından bir sonraki durağı Umman'a gitti. Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Körfez ziyaretimizin ikinci durağı dost ve kardeş Umman'dayız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere yaptığı Körfez ziyaretinin ikinci ayağı olan Umman'a gitti. İlk olarak Kuveyt'te giden Bakan Çavuşoğlu, burada Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf El-Ahmed El-Cabir El-Sabah, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal El-Ahmed El-Cabir El-Sabah, Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah El-Halid El-Sabah, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasır El-Muhammed El-Sabah ve diğer yetkililerle bir araya gelmişti.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NUN KUVEYT ZİYARETİBakan Çavuşoğlu, ilk olarak Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf El-Ahmed El-Cabir El-Sabah tarafından kabul edildi ve kendisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve en iyi dileklerini iletti. Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt'in arabuluculuğu sayesinde Körfez'de artık olumlu bir ortam olduğunu ve başarılı diplomatik çabalarından ötürü Kuveyt'i tebrik etti.Çavuşoğlu daha sonra Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal El-Ahmed El-Cabir El-Sabah'la bir araya geldi. Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güçlü, birlik içinde ve istikrarlı bir Körfez bölgesi istediğini, Körfez İşbirliği Konseyi ile çalışmaya devam edeceğini ve sağlık ve ekonomi alanlarında işbirliğini artıracağını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu ardından Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasır El-Muhammed El-Sabah'la bir araya gelerek ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alan bir görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu bu görüşmede ayrıca Irak, Suriye ve Libya'daki son gelişmelerin değerlendirdiğini ve Türkiye'nin Kuveyt'le savunma, sağlık, kültür ve eğitim dahil iş birliğini her alanda ilerleteceğini vurguladı.


Bakan Çavuşoğlu, Umman'da
Bakan Çavuşoğlu, Umman'da
Bakan Çavuşoğlu, Umman'da
Bakan Çavuşoğlu, Umman'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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