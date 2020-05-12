Bakan Çavuşoğlu, Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun toplantısına katıldı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Covid-19 ile mücadele kapsamında G-20 bünyesinde kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun 8'inci telekonferans toplantısına katıldığını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Covid-19 ile mücadele kapsamında G-20 bünyesinde kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun 8'inci telekonferans toplantısına katıldığını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19'la mücadele Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun 8. telekonferans görüşmesinde, özel sektörün tıbbi ekipman tedarik edilmesindeki rolü ve Gebze'deki BM Teknoloji Bankası'nın En Az Gelişmiş Ülkeler için başlattığı girişimi ele aldık" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA