Bakan Çavuşoğlu, Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun toplantısına katıldı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Covid-19 ile mücadele kapsamında G-20 bünyesinde kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun 8'inci telekonferans toplantısına katıldığını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Covid-19 ile mücadele kapsamında G-20 bünyesinde kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun 8'inci telekonferans toplantısına katıldığını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19'la mücadele Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun 8. telekonferans görüşmesinde, özel sektörün tıbbi ekipman tedarik edilmesindeki rolü ve Gebze'deki BM Teknoloji Bankası'nın En Az Gelişmiş Ülkeler için başlattığı girişimi ele aldık" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA