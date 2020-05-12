Bakan Çavuşoğlu, Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun toplantısına katıldı
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Bakan Çavuşoğlu, Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Covid-19 ile mücadele kapsamında G-20 bünyesinde kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun 8'inci telekonferans toplantısına katıldığını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun toplantısına katıldı
12.05.2020 21:53 | Son Güncelleme: 12.05.2020 21:53

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Covid-19 ile mücadele kapsamında G-20 bünyesinde kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun 8'inci telekonferans toplantısına katıldığını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19'la mücadele Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun 8. telekonferans görüşmesinde, özel sektörün tıbbi ekipman tedarik edilmesindeki rolü ve Gebze'deki BM Teknoloji Bankası'nın En Az Gelişmiş Ülkeler için başlattığı girişimi ele aldık" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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