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Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

Son dakika gündem haberine göre Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştüDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmede Ukrayna'daki güncel gelişmelerin ele alındığı bildirildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Bakan Çavuşoğlu, tarafların sivillerin tahliyesi için bölgesel düzeyde de olsa insani koridor oluşturma konusunda mutabakat sağlamalarından memnuniyet duyduğumuzu vurguladı. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, bu koridorun bir taraftan vatandaşlarımızı tahliye etme imkanını sağlarken, diğer taraftan bu bölgelere insani yardım ulaşmasını kolaylaştıracağını ifade etti."

Haber:  ANKARA,


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Dmitro Kuleb, Ukrayna, Politika, Güncel, Haberler

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