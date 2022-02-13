Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü - Haberler
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Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bölgedeki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bölgedeki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alınmıştır."

Haber:  ANKARA,


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Güncel, Haberler

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