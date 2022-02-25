Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Politika
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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'daki gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.
Demirören Haber Ajansı - Politika