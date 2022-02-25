Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü - Haberler
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Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'daki gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı - Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Dmitro Kuleb, Politika, Haberler

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