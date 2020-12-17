Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'ya gidiyor
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Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'ya gidiyor

17.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:15
Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'ya gidiyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, '2+2' formatındaki toplantıya katılmak amacıyla Ukrayna'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, '2+2' formatındaki toplantıya katılmak amacıyla Ukrayna'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 9'uncu Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısına yönelik hazırlıkları ele almak ve iki ülke Dışişleri ve Savunma Bakanlarının katılımıyla düzenlenecek '2+2' formatındaki toplantıya iştirak etmek amacıyla 17-18 Aralık tarihlerinde Ukrayna'ya resmi bir ziyarette bulunacaktır. Sayın Bakanımız bu vesileyle Ukrayna'daki Kırım Tatar, Gagavuz ve Ahıskalı soydaş toplulukların temsilcileriyle de bir araya gelecektir" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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