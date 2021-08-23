Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimiz son derece güçlüdür

Ukrayna'da Kırım Platformu Açılış Zirvesi'nde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimiz son derece güçlüdür.

Ukrayna'da Kırım Platformu Açılış Zirvesi'nde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimiz son derece güçlüdür. Uluslararası toplum, bu uluslararası hukuk ihlaline karşı tek bir ses olmalıdır" dedi.

Kırım'ın yasadışı ve meşru olmayan ilhakından bu yana 7 yıldan fazla bir süre geçtiğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Bizim, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimiz son derece güçlüdür. Uluslararası toplum, bu uluslararası hukuk ihlaline karşı tek bir ses olmalıdır. Bizler Kırım Platformu'nun, bağlılığımızı ve dayanışmamızı göstermek için etkin bir platform olacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"TATARLAR BÜTÜN ZORLUKLARDAN SONRA AYAĞA KALKMAYI BAŞARMIŞTIR"Kırım platformunun sadece toprakla ilgili değil, aynı zamanda insanlarla da ilgili olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Ülkelerinizde yaşayan büyük Tatar toplulukları var. Türkiye de ayrıca milyonlarca Tatar kökenli vatandaşa ev sahipliği yapmaktadır. Ünlü Tatar düşünür İsmail Gaspirali 'Düşmek kolaydır, ancak tekrar ayağa kalkmak zordur' der, ancak Tatarlar tarihteki bütün zorluklardan sonra ayağa kalkmayı başarmıştır" dedi."DİPLOMASİ YOLUYLA BARIŞÇIL ÇÖZÜM ÖNÜMÜZDEKİ TEK YOL"Bakan Çavuşoğlu, parlamento ile birlikte Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, Kırım Tatarlarının Ukrayna'nın yerli halklarından biri olarak tanınması konusunda gösterdikleri çaba için teşekkür ederek, sözlerine şu şekilde devam etti: "Ümit ediyoruz ki Kırım Platformu, Kırım Tatar Milli Meclisi ile yakın bir iş birliği içinde olacaktır. Bu platform aynı zamanda Kırım'la ilgili küresel bir farkındalık geliştirmek için bir yol olmalıdır. Özellikle uluslararası hukuk alanında önerilen parlamentolar arası temaslar, etkin kamu iletişimi ve uzman seviyesindeki toplantılarla çalışmalara katkıda bulunacağına inanıyorum. Mevcut durumda bu problemin kolay bir çözümü yok ve maalesef Birleşmiş Milletler (BM) mekanizmaları dahil olmak üzere uluslararası sistem bunu çözmek için iyi tasarlanmış durumda değil. Yine de diplomasi yoluyla barışçıl çözüm önümüzdeki tek yol. Bu tabii ki etkin bir koordinasyon gerektirmekte. ve bu zirve çabalarımızı koordine etmek, barışçıl ve kalıcı bir çözüme ulaşmak amacıyla önemli bir başlangıcı oluşturacaktır. Kırım Ukrayna'dır, teşekkürler."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı