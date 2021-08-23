Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimiz son derece güçlüdür
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimiz son derece güçlüdür

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Ukrayna'da Kırım Platformu Açılış Zirvesi'nde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimiz son derece güçlüdür.

Ukrayna'da Kırım Platformu Açılış Zirvesi'nde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimiz son derece güçlüdür. Uluslararası toplum, bu uluslararası hukuk ihlaline karşı tek bir ses olmalıdır" dedi.

Kırım'ın yasadışı ve meşru olmayan ilhakından bu yana 7 yıldan fazla bir süre geçtiğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Bizim, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimiz son derece güçlüdür. Uluslararası toplum, bu uluslararası hukuk ihlaline karşı tek bir ses olmalıdır. Bizler Kırım Platformu'nun, bağlılığımızı ve dayanışmamızı göstermek için etkin bir platform olacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"TATARLAR BÜTÜN ZORLUKLARDAN SONRA AYAĞA KALKMAYI BAŞARMIŞTIR"Kırım platformunun sadece toprakla ilgili değil, aynı zamanda insanlarla da ilgili olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Ülkelerinizde yaşayan büyük Tatar toplulukları var. Türkiye de ayrıca milyonlarca Tatar kökenli vatandaşa ev sahipliği yapmaktadır. Ünlü Tatar düşünür İsmail Gaspirali 'Düşmek kolaydır, ancak tekrar ayağa kalkmak zordur' der, ancak Tatarlar tarihteki bütün zorluklardan sonra ayağa kalkmayı başarmıştır" dedi."DİPLOMASİ YOLUYLA BARIŞÇIL ÇÖZÜM ÖNÜMÜZDEKİ TEK YOL"Bakan Çavuşoğlu, parlamento ile birlikte Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, Kırım Tatarlarının Ukrayna'nın yerli halklarından biri olarak tanınması konusunda gösterdikleri çaba için teşekkür ederek, sözlerine şu şekilde devam etti: "Ümit ediyoruz ki Kırım Platformu, Kırım Tatar Milli Meclisi ile yakın bir iş birliği içinde olacaktır. Bu platform aynı zamanda Kırım'la ilgili küresel bir farkındalık geliştirmek için bir yol olmalıdır. Özellikle uluslararası hukuk alanında önerilen parlamentolar arası temaslar, etkin kamu iletişimi ve uzman seviyesindeki toplantılarla çalışmalara katkıda bulunacağına inanıyorum. Mevcut durumda bu problemin kolay bir çözümü yok ve maalesef Birleşmiş Milletler (BM) mekanizmaları dahil olmak üzere uluslararası sistem bunu çözmek için iyi tasarlanmış durumda değil. Yine de diplomasi yoluyla barışçıl çözüm önümüzdeki tek yol. Bu tabii ki etkin bir koordinasyon gerektirmekte. ve bu zirve çabalarımızı koordine etmek, barışçıl ve kalıcı bir çözüme ulaşmak amacıyla önemli bir başlangıcı oluşturacaktır. Kırım Ukrayna'dır, teşekkürler."

Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimiz son derece güçlüdür
Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimiz son derece güçlüdür
Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimiz son derece güçlüdür
Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimiz son derece güçlüdür

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Vladimir Putin Zeynep Gül Yılmaz Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Alişan Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Fahriye Evcen
Spor Burak Elmas Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimiz son derece güçlüdür - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 15:13:20. #1.14#

title