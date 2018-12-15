Bakan Çavuşoğlu Ukrayna Milletvekili Kırımoğlu ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Katar'ın başkenti Doha'da Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile görüştü.

Bu sene 18'incisi düzenlenen Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temasları kapsamında Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile bir araya geldi. - DOHA