Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla bir araya geldi
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Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla bir araya geldi

02.12.2020 16:42 | Son Güncelleme: 02.12.2020 17:41

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu görüşmenin ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabından ayrıntıları paylaştı. Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Başta askeri işbirliği ve savunma sanayi olmak üzere ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. "Kırım Platformu" girişimini memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

(Utku Şimşek/İHA)

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Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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