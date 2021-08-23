Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'da Kırım Platformu Kuruluş Zirvesine katıldı
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Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'da Kırım Platformu Kuruluş Zirvesine katıldı

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'da Kırım Platformu Kuruluş Zirvesine katıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Ukrayna'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi'ne katıldık.

Ukrayna'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi'ne katıldık. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü şekilde destekliyoruz. Platform'un Kırım'ın ve Kırım Tatar kardeşlerimizin durumunu tüm dünyaya daha iyi duyuracağına inanıyoruz" dedi.


Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'da Kırım Platformu Kuruluş Zirvesine katıldı
Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'da Kırım Platformu Kuruluş Zirvesine katıldı
Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'da Kırım Platformu Kuruluş Zirvesine katıldı
Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'da Kırım Platformu Kuruluş Zirvesine katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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