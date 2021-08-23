Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'da Karadağlı mevkidaşı Raduloviç ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'da Karadağlı mevkidaşı Raduloviç ile görüştüUkrayna, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Ukrayna'da Karadağ Dışişleri Bakanı Raduloviç ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'da Karadağlı mevkidaşı Raduloviç ile görüştü
Ukrayna, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Ukrayna'da Karadağ Dışişleri Bakanı Raduloviç ile görüştü.
Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın Karadağ ziyareti öncesinde Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç'le Kiev'de biraraya geldik."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı