Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'da Karadağlı mevkidaşı Raduloviç ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'da Karadağlı mevkidaşı Raduloviç ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'da Karadağlı mevkidaşı Raduloviç ile görüştüUkrayna, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Ukrayna'da Karadağ Dışişleri Bakanı Raduloviç ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'da Karadağlı mevkidaşı Raduloviç ile görüştü

Ukrayna, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Ukrayna'da Karadağ Dışişleri Bakanı Raduloviç ile görüştü.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Karadağ ziyareti öncesinde Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç'le Kiev'de biraraya geldik."

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'da Karadağlı mevkidaşı Raduloviç ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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