Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'da camide mahsur kalanlar için otobüsler bekliyor (2)

'ÜLKEMİZE DUYULAN GÜVENİN GÖSTERGESİ'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'ndan hemen önce, 10 Mart'ta tarihi bir görüşmeye ev sahipliği yaptıklarını belirterek, " Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarını ilk kez Türkiye'de bir araya getirdik. Bütün dünyanın gözü, kulağı Antalya' daydı. Her iki tarafın da bu toplantıya bizim de katılmamızı istemesi, ülkemize duyulan güvenin bir göstergesidir. En başından beri, ilkeli ve diplomasiyi önceleyen bir tutum sergiledik. Bu yöndeki samimi gayretlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

'75 ÜLKEDEN KATILIMCIYI BİR ARAYA GETİRDİK'

"Bazı atmadığımız adımlarla ilgili batı beklenti içinde oluyor, ama bunu açıklıyoruz. Hava sahasının kapatılması, Montrö Anlaşması'nın ilgili maddelerinin yerine gelmesi halinde; ilgili maddeleri uygulayacağımızı söyledik. Montrö'ye göre hava sahasını kapatamayız. Yaptırımların sorunu çözeceğine inanmıyoruz. Savaştan dolayı maalesef herkesi ilgilendiren önemli konularda bile tıkanıklık yaşanabiliyor, nükleer anlaşmada da bunu görüyoruz. 1 ay önce nükleer anlaşma konusunda yüzde 95 anlaşmışlardı, forum başlarken yüzde 99,9' a çıkmıştı. Rusya'nın burada olumsuz bir tavır takındığını da söylüyorlar. Burada yapılacak anlaşmanın olumlu etkisi, herkes tarafından hissedilecek. İnşallah en kısa zamanda tam mutabakat sağlanır. O gün hem Lavrov hem de Kuleba'nın basın toplantısında ayrı ayrı söyledikleri gibi liderlerin bir araya gelmesinde başından beri çaba gösteriyoruz. Putin, prensip olarak karşı olmadığını sayın Cumhurbaşkanı'mıza söylemişti. Ukrayna tarafı hazır, Belarus'ta teknik konularda ciddi bir müzakere devam ediyor. Bizim de desteklediğimiz başka kanallardan girişimler var. Tarafsız bir ülke olarak, her iki tarafın güvendiği bir ülkeyiz. Sürecin içinde olmamızı onlar da istiyor. Görüşlerin, tutumların yakın olduğunu, anlaşmaya yakın olduğunu görüyoruz. Ama bir an önce ateşkesin sağlanması lazım. Bazı konuların silahların sustuğu bir ortamda müzakere edilmesi lazım. Sürecin başlamasına da katkı sağladık. Bunun da ateşkesle sonuçlanmasını arzu ediyoruz. Bazı konularda gelişme olduğu için Putin, 'Olumlu gelişme var' demiştir."