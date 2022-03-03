Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Büyükelçisi Bodnar ile görüştü - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Büyükelçisi Bodnar ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Büyükelçisi Bodnar ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ile bir görüşme gerçekleştirdi.

ANKARA (İHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna Büyükelçisi Bodnar ile görüştüğünü ifade etti. Çavuşoğlu paylaşımında, "Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı eşiyle birlikte Bakanlığımızda ağırladık. Ukrayna'nın siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimiz tam. Vatandaşlarımızın tahliye sürecindeki destekleri için Ukrayna makamlarına teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

(Mevlüt İşli-İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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