Bakan Çavuşoğlu TÜSİAD'ın toplantısına katıldı
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Bakan Çavuşoğlu TÜSİAD'ın toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) "Kovid-19 Salgınından Çıkış ve Normalleşme Sürecinde Dış Politika" konulu video konferans toplantısına katıldı.

Bakan Çavuşoğlu TÜSİAD'ın toplantısına katıldı
10.06.2020 23:57 | Son Güncelleme: 11.06.2020 00:31

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) "Kovid-19 Salgınından Çıkış ve Normalleşme Sürecinde Dış Politika" konulu video konferans toplantısına katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgın sonrası dönemde ekonomimizin daha güçlü hale gelmesi için uluslararası alanda atılabilecek adımları değerlendirdik" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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