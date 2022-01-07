Bakan Çavuşoğlu, TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov ile bakanlıkta görüştü. Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Türk dünyası dayanışmasına katkıda bulunan TÜRKSOY'un Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'la görüştük. Bursa'nın 2022 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Türk dünyası olarak birlik ve dayanışma içinde hareket etme kararlılığımız tam" dedi.