Bakan Çavuşoğlu, Türkmenistan'ı Ziyaret Edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 8-9 Kasım 2018 tarihlerinde Türkmenistan'ı ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyareti kapsamında Bakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile görüşmelerde bulunacak ve Devlet Başkanı Berdimuhamedov tarafından kabul edilecek.

Çavuşoğlu'nun, Türkmenistan ziyareti kapsamında ayrıca, Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde "Türk Dış Politikası/İnsani Diplomasi" konulu bir konuşma yapması öngörülmekte. - ANKARA