Bakan Çavuşoğlu Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov tarafından kabul edildi
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Bakan Çavuşoğlu Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov tarafından kabul edildi

06.03.2021 17:25 | Son Güncelleme: 06.03.2021 17:29
Bakan Çavuşoğlu Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Asya ziyaretinin ilk ayağı olan Türkmenistan'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, başkent Aşkabat'ta Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile görüşmesinin ardından Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov tarafından kabul edildi. Görüşmeye dair Twitter'dan paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Hörmetli Prezidenti Gurbangulu Berdimuhamedov'a bizi kabul ettiği için teşekkür ederiz. Pandemiye rağmen ticaretimiz arttı. Bu yıl ilişkilerimizi daha ileri götürmek için çalışıyoruz. Bu yıl içinde ikili ziyaretler ve zirveler gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. - AŞKABAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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