Bakan Çavuşoğlu: " 'Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz' demek yetmez, bunu net şekilde görmek...

11.10.2019 13:23

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya'nın Türkiye'nin güney sınırındaki Patriotlarını çekme kararı için, "Her seferinde müttefiklere yalvaracak değiliz. Türkiye kendi hava savunma sistemini almak zorundadır. Keşke NATO müttefiklerimizden hava savunma sistemini de alabilseydik" dedi.



Bakan Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı için ise "Söz konusu harekat NATO'nun güneydoğu sınırlarını teşkil eden terör tehdidine son verilmesi amacını taşıyor. İttifakımızın ve müttefiklerimizin ülkemizle güçlü dayanışma sergilemesi beklentilerimiz bir kez daha vurguladık" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde gerçekleştirilen ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Stoltenberg'e Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi verdim. Söz konusu harekat NATO'nun güneydoğu sınırlarını teşkil eden terör tehdidine son verilmesi amacını taşıyor. İttifakımızın ve müttefiklerimizin ülkemizle güçlü dayanışma sergilemesi beklentilerimiz bir kez daha vurguladık. Türkiye kritik roller üstlenmiştir. Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz demek yetmez bu dayanışmayı açık ve net şekilde görmek istiyoruz. Bugün Cumhurbaşkanımız da genel sekreteri kabul edecek" dedi.



Bakan Çavuşoğlu'nun ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıklamalarda bulundu. Genel Sekreter Stoltenberg, yaptığı açıklamada, "NATO Türkiye'yi güney sınırlarının korumasında desteklemektedir. Harekatle ve DEAŞ'la mücadele konusunda kaygılarımı ilettim. NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Orta Doğu'dan gelen saldırılara maruz kalmadı. DEAŞ ortak düşmandır ve hala tehlikelidir. Kazanımlar tehlikeye atılmamalıdır. NATO Kuzey Suriye'de yer almıyor. YPG konusunda NATO'da bir fikir birliği yok. NATO müttefikleri Türkiye'yi desteklemeye devam edecektir. Türkiye hepimiz için önemli bir mücadelenin ön cephesinde yer alıyor" dedi.



Yapılan açıklamaların ardından Çavuşoğlu ve Stoltenberg basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"İnsani konularda dünyada kimse Türkiye'ye ders veremez"



Basın mensuplarının sosyal medya üzerinden yapılan kara propagandaya ilişkin soruları üzerine Çavuşoğlu, "YPG'nin oradaki Hristiyan azınlığa saldırdığını ve daha sonra da Türkler burada Hristiyanlara saldırıyor diyerek özellikle Hristiyan dünyasından destek bulmaya çalıştığını görüyoruz. Kara propagandayı biz daha önce de gördük. Zeytindalı Harekatı zamanında yine YPG/PKK'lılar tarafından başlatılan kara propagandanın işe yaramadığını gördük. Aynı şekilde, Fırat Kalkanı Harekatı'yla DEAŞ'a karşı mücadele ederken de DEAŞ'lıların bu kara propagandasını gördük. Siviller konusunda, insani konularda sanırım dünyada kimse Türkiye'ye ders veremez" diye konuştu.



"Hedefimiz teröristler ve bu teröristleri temizlemek için ne gerekiyorsa yapacağız"



Bakan Çavuşoğlu, harekata dünyadan gelen tepkilere ilişkin soru üzerine ise "Bazı NATO üyesi ülkelerden buna benzer açıklamalar geldi. Hepsi PKK ve YPG'nin aynı olduğunu biliyor. Türkiye'nin ulusal güvenlik endişesinin haklı ve meşru olduğunu söylüyorlar. Eğer Türkiye'nin buradaki endişesi meşruysa terör örgütüyle mücadele etmek de meşrudur. NATO dahil tüm uluslararası camiaya bildirimde bulunduk. Bildirimde uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımız olduğunu da ifade ettik.



DEAŞ'ı ortak düşmanımız kabul ediyoruz ve DEAŞ'la bugüne kadar göğüs göğüse savaşan tek asker bizim askerimizdir. Türkiye diplomasi ve müzakere yolunu sonuna kadar denedi. Yani burada hem 'meşru' diyeceksiniz ama yapılan harekata karşı geleceksiniz. Harekat kime karşı? Bir terör örgütüne karşı. Bu terör örgütüyle sizin sahadaki angajmanınız olabilir. Bu benim problemim değil. Bu terör örgütüne silah verdiniz, eğittiniz bu da benim problemim değil. Esasen bu senin iki yüzlülüğündür. Yani destek veren ülkeler için söylüyorum. Türkiye'yi tehdide karşı koruma planı NATO'da onaylandı. YPG, PYD ve PKK'nın hiçbir farkı olmadığını hepimiz biliyoruz. Hedefimiz teröristler ve bu teröristleri temizlemek için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.



"Keşke NATO müttefiklerimizden hava savunma sistemini de alabilseydik"



Çavuşoğlu, İspanya'nın Patrıot kararına ilişkin soru üzerine ise "Bugüne kadar Türkiye'nin kendi hava savunma sistemi yoktu. NATO'nun bu konuda desteği vardı. 2015'te ABD sınır hattındaki Patriotlarını geri çekti. İspanya bugüne kadar sınırda tuttu, İtalya'da SAMP-T'yi Kasım'da çekeceğini söyledi. Her seferinde müttefiklere yalvaracak değiliz. Türkiye kendi hava savunma sistemini almak zorundadır. Keşke NATO müttefiklerimizden hava savunma sistemini de alabilseydik" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA