Bakan Çavuşoğlu: "Türkiye'nin Asya Kıtası ile bağları kalptendir, tarihidir ve kalıcıdır"

26.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:51

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'nin Asya Kıtası ile bağları kalptendir, tarihidir ve kalıcıdır. Türkler neredeyse bin yıldır Asya ile Avrupa'nın birleşme noktalarından birine hakimdir. Hem Avrupa hem Asya'nın vazgeçilmez unsuruyuz" dedi.



Yeniden Asya Çalıştayı'nda konuşan Bakan Çavuoğlu, "Şair, 'Dörtnala gelip Uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket, bizim' der. Türkiye'nin Asya Kıtası ile bağları kalptendir, tarihidir ve kalıcıdır. Türkler neredeyse bin yıldır Asya ile Avrupa'nın birleşme noktalarından birine hakimdir. Hem Avrupa hem Asya'nın vazgeçilmez unsuruyuz. Bir yandan Avrupa bütünleşme süreci içerisinde yerimizi almaya devam edeceğiz. ve dünyanın en güçlü ittifakı olan NATO'da kilit konumumuzu koruyacağız. Aynı zamanda tarihin yeniden Asya'ya doğru akışında, en batıdaki Asyalı, en doğudaki Avrupalı olarak kilit rolümüzü üstlenmeyi sürdüreceğiz. Asya, Türkiye'den Pasifik Okyanusu'na, Arktik Denizi'nden Kızıl Deniz'e, Hint Okyanusu'na uzanan tüm dünya kara alanının üçte biridir. Kıta değil ama kavram olarak Asya denince Japonya, Endonezya ve hatta Avustralya'yı, Pasifik Adaları'nı da hesaba katmak gerekir. Asya en büyük ölçek kıtasıdır. Dünyanın en kalabalık nüfusu Asya'da yaşar. Dünyanın en büyük şehirleri Asya'dadır. Dünyanın en uzun yaşam beklentisi ve en büyük çeşitlilik de bu kıtadadır. Örneklerini verdiğim çeşitlilik ve dev ölçek, Asya'yı parçalarına ayırarak algılama eğilimini geliştirdi" diye konuştu.



21. yüzyıl paradigması, bağlantısallık ve farklılıklara rağmen bütünsellik üzerine inşa edilmekte olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Zaten farklılıkları sadece alt bölgeler arasında değil, ülkeler, hatta ülkelerin içerisindeki bölgeler, şehirler arasında da fazlasıyla görmek mümkün. Bu farklılıklara rağmen bütünü gören ve bütüne ilişkin strateji geliştirebilen bir zihne 21. yüzyılda yeniden ihtiyaç duyulmakta. Ümit Burnu'nun aşılmasıyla bağlantısallığı Asya kara nakil hatlarından açık denizlere çeken tarih, bugün yeniden Asya üzerinden bir bütünlük geliştiriyor. Asya, yeniden dünyanın ekonomik ağırlık merkezi haline geliyor. Önümüzdeki yıl Asya ülkelerinin satınalma gücü paritesine göre toplam milli gelirleri, dünyanın geri kalanının toplamını aşacak. Bazı rakamlara göre aştı bile. Asya Kalkınma Bankası'nın verilerine göre Asya-Pasifik bölgesi küresel büyümeye de yüzde 60 oranında katkıda bulunmaktadır. Dünyadaki orta sınıfın yarısı da Asya'da yaşıyor. İster demografi, ister kalkınma olarak bakın, pazarların genişlemesi en fazla en büyük Asya'da gerçekleşecek. Tarihin sarkacı yeniden Asya'ya doğru kayıyor. Tarihin gel-gitleri malum yıllık değil yüzyıllık dilimlerle yaşanır. 18. yüzyılın devleri Asyalı'ydı. 19. yüzyıl Avrupa'nın, 20. yüzyıl Amerika'nın şekillendirdiği dönemlerdi. 21. yüzyıl ise yeniden Asya'daki gelişmelerin yön vereceği bir asır olarak şekillenecek. Yani Asya yeniden yükseliyor. Biz de Asya'nın yükselişi karşısında aynı zamanda bir Asyalı olarak nasıl konum alacağımızı düşünmeliyiz. Asya'yı girişimci ve insani dış politikamızın merceğinden ilk kez değil ama yeniden ele almalıyız" dedi.



Bu sebeplerden dolayı açılıma "Yeniden Asya" adını verdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Bu yıl Ağustos ayında düzenlediğimiz Büyükelçiler Konferansı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle üç açılımı ilan ettik; dijital diplomasi dünyanın beşinci diplomatik gücünü dijital çağa uyarlayacak. Antalya Diplomasi Forumu, sahada ve masada güçlü olan diplomasimizi düşünce dünyasında da güçlendirecek. Yeniden Asya açılımı ise, ülkemizi Asya çağında doğru yerde konumlandıracak. Girişimci ve insani dış politika konseptimizin parçası bu girişimle Asya'yı batı, güney, güneydoğu gibi bölümlere ayırmadan ancak alt bölgesel ve hatta ülkeler arasındaki ekonomik ve kültürel farklılıkları dikkate alarak Asya ülkeleri ve bölgesel örgütlerle ilişkilerimizi karşılıklı saygı ve işbirliği temelinde öncelikle bilgi, bilim, ticaret, yatırım, ulaştırma, savunma sanayii, kültür, turizm, siyasi temaslar ve insani etkileşim alanlarında ancak bunlarla sınırlı kalmadan yeni zirvelere taşımayı öngörüyoruz" diye konuştu.



Bakan Çavuoğlu yeni yıla ilişkin ise, "Bu vesileyle 2020'nin tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini diliyor, hepinizin yeni yılını kutluyorum. Ayrıca aramızda bulunan Hristiyan misafirlerin ve tüm Hristiyan vatandaşlarımızın da Noel'ini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



Çalıştaya Bakan Çavuoğlu'nun yanısıra Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu'nun üyeleri, büyükelçiler, akademisyenler ve davetliler katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA