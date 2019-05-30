Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi Dönem Başkanlığını devretmek üzere geldiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı. - CİDDE
Kaynak: İHA