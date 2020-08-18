Bakan Çavuşoğlu: "Türkiye iyi ve zor günlerinde Venezuela halkının yanında"
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Bakan Çavuşoğlu: "Türkiye iyi ve zor günlerinde Venezuela halkının yanında"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela'da mevkidaşı Jorge Arreaza ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Türkiye, iyi ve zor günlerinde Venezuela halkının yanında" dedi.

Bakan Çavuşoğlu:
18.08.2020 23:27 | Son Güncelleme: 18.08.2020 23:52

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela'da mevkidaşı Jorge Arreaza ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Türkiye, iyi ve zor günlerinde Venezuela halkının yanında" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela ziyareti kapsamında mevkidaşı Jorge Arreaza ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yürütülen hastane tadilat projesinin teslim törenine katıldı. Bakan Çavuşoğlu törenin ardından mevkidaşı Jorge Arreaza ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Çavuşoğlu, bugün hastane tadilat projesinin açılışına şahit olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına değinen Çavuşoğlu, Türkiye'nin iyi ve zor günlerinde Venezuela ile Venezuela halkının yanında olduğunu dile getirdi. Türkiye'den Venezuela'ya yardım yapıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, bunun iki ülke arasında ve Venezuela halkıyla bir dayanışma göstergesi olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, Venezuela ziyareti çerçevesinde bugün Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından da kabul edileceğini ve söz konusu görüşmeyi heyecanla beklediğini ifade etti.

Türkiye ile Venezuela arasında eğitim, kültür ve diğer alanlarda hazırlanan anlaşmalara değinen Çavuşoğlu, TİKA'nın bölgedeki faaliyetlerinden bahsetti. Bakan Çavuşoğlu Venezuelalı yetkilileri de ilerleyen zamanlarda Türkiye'de ağırlamaktan çok mutlu olacağını ifade etti.

Bakan Arreaza ise hastanenin TİKA tarafından yenilendiğini ifade ederek hastanede doğacak çocuklara ailelerinin Türk ismi koymak isteyeceklerini belirtti. Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkilerin güçlü olduğunu dile getiren Arreaza, Venezuela'nın 2016'da Türkiye'deki darbe girişimini kınayan ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlattı. Arreaza ayrıca, iki ülke arasında kültür ve inşaat alanları dahil bir dizi anlaşma imzalandığını dile getirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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