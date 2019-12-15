Bakan Çavuşoğlu: Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat ayrı, asker gönderme ayrı bir konu

15.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 15.12.2019 12:02

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya ile askeri ve güvenlik anlaşmalarının geçmişte de olduğunu bildirdi. Bakan Çavuşoğlu, Libya'ya asker göndermenin ise farklı bir konu olduğunu söyledi.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, TBMM Başkanlığına sunulan Türkiye ile Libya Arasında Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Euronews.com'da Görüntüle