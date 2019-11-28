Bakan Çavuşoğlu: "Türkiye gibi Somali'de terör örgütleriyle mücadele ediyor"
Bakan Çavuşoğlu: "Türkiye gibi Somali'de terör örgütleriyle mücadele ediyor" -"Somalili kardeşlerimize terörle mücadelelerinde destek vermeye devam edeceğiz"ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Ahmed İsa Avad ile ortak basın...
28.11.2019 01:11 | Son Güncelleme: 28.11.2019 01:14
Bakan Çavuşoğlu: "Türkiye gibi Somali'de terör örgütleriyle mücadele ediyor"
-"Somalili kardeşlerimize terörle mücadelelerinde destek vermeye devam edeceğiz"
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Ahmed İsa Avad ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Bakan Çavuşoğlu: "Türkiye gibi Somali'de terör örgütleriyle mücadele ediyor"