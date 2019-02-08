Bakan Çavuşoğlu: "Türkiye Dünyada Önemli Bir Aktördür, Zayıf Olsaydık Savrulur Giderdik"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünyada önemli bir aktör olduğunu söyleyerek, "Bugün Türkiye'nin etrafında ateş çemberi istikrarsızlık var, terör var, evini terk eden insanlar var. Ama bu sorunların içinde yaşayan bir ülke olarak tüm bunlardan olumsuz etkilenmediysek, zor durumda olanların umudu olduysak, girişimci dış politika ile o sorunların çözümüne katkı sağlayabiliyorsak, önemli bir aktör olduysak istikrarlı ve güçlü bir Türkiye olduğumuzdandır, zayıf olsaydık bizde savrulur giderdik" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya Kepez Belediyesinin Ahatlı Mahallesi Adnan Selekler Caddesi üzerinde, vakıf ve derneklerin toplantı türü faaliyetlerini yapabilmesi için yapımını tamamladığı Neşet Ertaş Sivil Toplum Kuruluşları Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Bakan Çavuşoğlu, Antalya'nın var olan sorunları ve neye ihtiyacı olduğunu içeren konuları önemle dinlediklerini kaydetti. Kepez'de çok sayıda tesisin açılışlarına katıldıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, "Hakan Tütüncü 10 yıldır Kepez'de güzel projeleri hayata geçirdi. Kepez bugün Antalya'nın en cazip merkez ilçeleri arasında yer alıyor. Sadece seçim zamanlarında değil, hemşehri derneklerinin değişik etkinliklerine katıldık. Burada açılan Neşet Ertaş STK Merkezi, sivil toplum örgütlerine gönüllü kuruluşlarımıza ev sahipliği yapacak. Anadolu kültürünün ve medeniyetinin yaşatılmasına tanıtılmasına sahne olacak. Biz de fırsat buldukça katılırız. Gönüllü kuruluşların burada etkinlik yapması bizim seçim çalışmamızı hatırlatıyor. Birinci önceliğimiz gönül belediyeciliğidir. İnsanların gönüllerine girebilmektir. Gerek Kepez, gerek Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, gezici sağlık hizmetleriyle evlere misafir olup gönül belediyeciliği yapıyor" diye konuştu.

Kepez'e şehir hastanesi

Türkiye'nin ilk akıllı hastanesini Kepez'de inşa ettiklerini aktaran Çavuşoğlu, "Şehir hastanesini Kepez'de inşa edeceğiz, bin yataklı olarak yapılacak daha sonra bin 500 yatağa çıkaracağız. Kepez'in sağlık merkezi de özel bir hastane gibi, birçok vatandaşımız burada tedavisini alıyor. Buraya gelirken Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini gördüm. Çok hizmet yapıyoruz ama tanıtımını başaramıyoruz reklamı sevmediğimiz için. Bu hastane çok önemli bir eserdir, otoparkını gidin görün tıklım tıklımdır. Bunların sayısını da hep birlikte arttıracağız" ifadelerine yer verdi.

"Türel'in hizmetleri takdire şayandır, Antalya için doğru tercihtir"

Uyum ve birlik beraberlik olunca çok büyük eserlerin ortaya çıktığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Biz Antalya sevdasıyla hizmet ediyoruz. Dünya değişiyor, gelişen teknolojilerinden faydalanmamız gerekiyor. Antalya'da Başkan Türel'in köprülü kavşak ve alt yapının yanında raylı sistem ve tüm ulaşım çalışmaları takdire şayandır. Son 5 yılda yaptığı hizmetlerin açılışını ya da temel atmasına yetişemiyoruz, derken doğru söylüyoruz" dedi.

Yerel seçimlerin arifesinde olduklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Şehirleri kim yönetecek karar vereceğiz. Antalya için doğru tercih Menderes Türel'dir. Yaptıklarımızla konuşuyoruz. Yine biz yaparız, daha iyisini yapacağız. Projelerle halkı huzuruna çıkıyoruz hamasetle değil. Biz bunları yaptık, yapacağız da. Halkımızın karşısında oy isterken başımız dik şekilde istiyoruz. Kendimiz için değil Antalya için oy istiyoruz. Önümüzdeki seçimlere projelerimizi hazırladık. 14 Şubat'ta Menderes Türel projelerini Antalya ile paylaşacak. Yarın da Gökçen Özdoğan Enç, projelerini paylaşacak" diye konuştu.

"Türkiye dünyada önemli bir aktördür, zayıf olsaydık savrulur giderdik"

Yerel seçimlerin bir şehrin yönetimi için çok önemli olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Her seçim bir ülke ve milletin bekası için önemlidir. Bir milletin, ülkenin güçlü olması için istikrarlı olması gerekir, ekonomisinin güçlü olması gerekir. Ekonomik sarsıntılar olduğu zaman nasıl ayakta kalabiliyorsak bu istikrarın bir neticesidir, ekonomik gücümüzün neticesidir. Bugün Türkiye'nin etrafında ateş çemberi istikrarsızlık var, terör var, evini terk eden insanlar var. Ama bu sorunların içinde yaşayan bir ülke olarak tüm bunlardan olumsuz etkilenmediysek, zor durumda olanların umudu olduysak, girişimci dış politika ile o sorunların çözümüne katkı sağlayabiliyorsak, önemli bir aktör olduysak istikrarlı ve güçlü bir Türkiye olduğumuzdandır, zayıf olsaydık bizde savrulur giderdik. Türkiye'nin istikrarı için önümüzdeki seçim çok önemlidir. Diklenmeden dik durmayı başarabiliyorsak güçlü bir ülke ve millet olmaya borçluyuz" açıklamasını yaptı. Çavuşoğlu, "Antalya'dan destek bekliyoruz. Antalya'ya çok borcumuz var. Ne kadar hizmet edersek edelim Antalya'ya borcumuzun ödeyemeyeceğimizin farkındayız. Türel ve Tütüncü başkanlarımıza, diğer adaylarımıza desteklerinizi bekliyoruz" dedi.

"Hizmetlerimize bazılarının aklı yetmiyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'da açılıştan açılışa yetişmekte zorlandıklarını belirtti. Antalya'nın son 15 yıl içinde önemli hizmetler aldığını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "'Nereden nereye.' Kepez'de, Antalya'da nereden nereye geldi. Kepez gecekondu baskısı altında, alt yapısını tamamlayamamış böylesine önemli kültürel sosyal etkinliklerle tanışmamış bir ilçeydi 2004 öncesi. Ama bugün burada büyük usta ozan Neşet Ertaş'ın ismi adı altında çok önemli kültür merkezin açılışını yapıyoruz. Bizim bu hizmetlere bazılarının aklı yetmiyor. Hakan Başkan'a 52 merkez nerede diye sorarlar. 28 tane katlı köprülü kavşak nerede diye bana da sordular. Ezbere sayılmıyor kolay değil, liste hazır saydık mı akılları belki yetiyordur. Biz Antalya için çalışıyoruz. Antalya'nın kazanması bizim inanın yapmakta olduğumuz çalışmaların ana gayesi. Siyasi parti ayrımı yapmadan herkese hizmet üretiyoruz, ayrımcılık yapmadan büyün herkesi kucaklayan bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Herkese elimizi uzatıyoruz. Önemli olan bizim kimseyi ayırt etmeden ortaya koyduğumuz hizmet anlayışıdır. Biz kazandıkça Antalya yoluna emin adımlarla devam ediyor ve kazanıyor. Bizim için hizmet anlayışımızda önce Antalya geliyor. Biz önce Antalya kazanmamı diye bakıyoruz. Antalya için Menderes, Kepez için Hakan Tütüncü diyoruz" diye konuştu.

Vali Münir Karaloğlu ise konuşmasında sivil toplum merkezlerini kamu hizmeti sunarken en önemli yardımcı ve destekçileri olarak gördüklerinin altını çizdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Hakan Tütüncü, Anadolu Platformu Derneklerine iki yıl önce verdikleri, toplantılarını yapabilecekleri bir mekanı yapma sözünü yerine getirdiklerini söyledi. 10 yıl içinde küçüklü büyüklü açık hava mekanları da dahil 52 adet kültür ve sanat noktası yaptıklarını kaydeden Başkan Tütüncü, İlçede bir çok hemşehri dernekleri var, onların mekansızlık sorununu ortadan kaldırmak için iki yıl önce söz vermiştik. 7 gün 24 saat derneklerimiz ve gönüllü kuruşlarımıza toplantı ve etkinlik imkanı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan dua sonrası Çavuşoğlu ve beraberindekiler merkezin açılış kurdelesini kesti. Törene, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek başkanları ve çok sayında vatandaş katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA