Bakan Çavuşoğlu Türkevi İnşaatını Gezdi - New

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD temasları kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkez Binası'nın karşısında inşası devam eden yeni Türkevi'nde incelemelerde bulundu.

New York'un sembol binalarından biri olmaya aday Türkevi inşaatına ilişkin bilgi alan Bakan Çavuşoğlu'na, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, eşlik etti.

Bakan Çavuşoğlu, BM 72. Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak öncülüğünde 24-25 Nisan tarihlerinde düzenlenen "Barışı İnşa ve Barışın Sürdürülmesi" konulu toplantı kapsamında New York'ta bulunuyor.

Türkevi'nin temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atmıştı

BM Genel Merkez Binası'nın karşısında bulunan yeni Türkevi'nin temeli geçen yıl eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin gelişen ve değişen dış politika anlayışına uygun mekanlara ihtiyacının arttığını ve eski Türkevi binasının artık ihtiyacı karşılayamadığını belirtmişti.

Erdoğan temel atma töreninde yaptığı konuşmada şu ifadelere yer vermişti:

"Başbakan olduğum dönemde burası bize yetmez, daha büyük bir yere kavuşmamız lazım diye bir gayretin içerisine girdik. Şu anda üzerinde bulunduğumuz kısmı, arkadaki duvara kadar olan bölümü böylece eski Türkevi binasına katmış olduk. Bunun bize artı olarak kazandırdığı farklı bazı avantajlar da var. Tüm aşamalarıyla yakından ilgilendiğim bu projenin bir an önce tamamlanarak hizmete gireceğine inanıyorum. Bunun için de Türkevi, Amerika'da yaşayan on binlerce vatandaşın yanında, dost ve kardeş olarak gördüğümüz tüm halklara da hizmet verecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkevi'nin, tam karşısında yer aldığı BM'ye asıl misyonunu hatırlatacak bir kucaklamayla hizmet vereceğini vurgulamıştı.

Yeni Türkevi binası New York'un sembol binalarından olmaya aday

Cumhuriyet tarihinin yurt dışındaki en büyük yatırımlarından olan yeni Türkevi, New York'un sembol binalarından biri olmaya aday.

New York Türkevi'nin eski binasının yerine Türkiye'nin aktif dış politikası, artan itibarı ve ihtiyaçlarıyla uyumlu 32 kat yüksekliğinde gökdelen inşa edilecek.

Yaklaşık 20 bin metrekare alana sahip olacak yeni Türkevi binası, 171 metre yükseklikle de hemen karşısındaki BM, yanındaki UN Plaza ve ABD'nin BM Daimi Temsilciliği binalarına da mimari güzellik ve işlevsel açısından ciddi rakip olacak.

BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu'nun yanı sıra 200 kişilik oditoryum, toplantı ve sergi salonları, 20 araçlık otopark ve üstünde lojmanların yer alacağı yeni Türkevi, birçok hizmeti aynı anda verebilecek dinamik ve güvenlikli bir bina olacak.

Yapım sözleşmesi 16 Mayıs'ta New York'ta taraflar arasında imzalanan binanın, 2021 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.

Binanın yapılacağı arsa, üzerinde bulunan yapıların yaklaşık bir yıl süren yıkım işlemi temel atılması için tamamlandı.

Arsanın BM'nin hemen karşısında bulunması ve yanında bulunan binalara zarar verilmemesi amacıyla yıkım işlemi hassas bir şekilde gerçekleştirildi. Yıkılan binalardan çıkan enkaz ise çevreye duyarlı şekilde ayrıştırılarak taşındı.

Lale şeklinde gökyüzüne yükselecek

Yeni Türkevi binasının projesi Amerikan mimarlık firması Perkins Eastman tarafından tasarlandı. Baş mimarı Jonathan Stark, Türkiye'deki incelemelerinin ardından projeye son halini verdi.

Başta Selçuklu olmak üzere, geleneksel Türk mimari motifleri taşıyan, lale şeklinde gökyüzüne yükselecek yeni Türkevi, Downtown Manhattan, East River ve Long Island City'den görülebilecek.

Bina, dünyanın en önemli şehirlerinden New York'un silüetine eklenecek, Türk kültürü, tarihi ve çeşitliliğini yansıtacak simgesel bir gökdelen şeklinde tasarlandı.

Yeni Türkevi'nin kapısı da Selçuklu ve Osmanlı kervansaraylarının mimarisinden esinlenerek inşa edilecek.

Yağmur sularının biriktirilerek kullanılmasına olanak sağlayacak depo sistemi ve yeşil bina kapsamında "Leed Silver" sertifikasına sahip olacak bina, çevre dostu gökdelen özelliğini taşıyacak.