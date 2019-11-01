Bakan Çavuşoğlu, TÜRKAK'ın kuruluşunun 20. yılı etkinliğine katıldı

01.11.2019 20:34

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, akreditasyonun yurt dışı pazarlara açılmada itici bir güç olduğunu belirterek, "Son 20 yılda ihracatımız 26 milyar dolardan 170 milyar doların üzerine çıkmıştır." dedi.

Çavuşoğlu, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen TÜRKAK'ın kuruluşunun 20. yılı etkinliğinde, TÜRKAK'ın 20 yıl önce kurulmasıyla uygunluk değerlendirme kuruluşlarının uluslararası geçerliliklerinin sağlanması yönünde önemli bir adım atıldığını söyledi.

TÜRKAK'ın aradan geçen sürede saygın bir kurum haline geldiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"TÜRKAK Avrupa'da karşılıklı tanınmaya konu olan tüm alanlarda hizmet vermeye başlayan altı akreditasyon kurumundan birisi olmuştur. TÜRKAK'ın Avrupa akreditasyon birliğiyle 2006'da yaptığı karşılıklı tanıma anlaşmasıyla Avrupa komisyonu tarafından onaylanmış kuruluş sayısı 15 farklı sektörde toplam 44'e ulaştı. Artık Türkiye'de üretilen ürünlerin üzerinde CE işareti konulması için yurt dışındaki onaylanmış kuruluşlara gitme ihtiyacı yoktur. Bugün ülkemizde farklı kapsamlarda ve standartlarda deney, kalibrasyon ve tıbbi deney yapabilen binin üzerinde akredite laboratuvarımız var."

Çavuşoğlu, akreditasyonla bu laboratuvarlarda çalışan personelin yetkinliğinin arttığını, testlerin uluslararası kabul görmesinin temin edildiğini ifade etti.

"Ticaret daha hızlı ve güvenilir hale geldi"

TÜRKAK'ın diğer ülkelerdeki akreditasyon kuruluşlarıyla temaslarını hem uluslararası kuruluşlardaki faaliyetlerini yakinen takip ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Çalışma arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Hükümetlerimiz için Avrupa Birliği'ne üyelik her zaman stratejik bir hedef olmuştur. Bu süreç kolay olmadı, inişli ve çıkışlı oldu. Bugün de karşı karşıya kaldığımız zorlukların farkındayız. Sizler de farkındasınız. Bu noktada AB sürecinde TÜRKAK'ı özellikle gümrük birliği ortaklığımız noktasında önemli bir kuruluş olarak görüyoruz. TÜRKAK sayesinde gümrük birliği anlaşmasındaki taahhütlerimizden birini daha yerine getirmiş ve ülkemizde üretilen mal ve hizmetlerin serbest dolaşımında önündeki bir engeli daha kaldırmıştır. Akreditasyon yurt dışı pazarlara açılmamıza gerçekten itici bir güçtür. Son 20 yılda ihracatımız 26 milyar dolardan 170 milyar doların üzerine çıkmıştır. Bu artışla özellikle AB pazarına ürünlerimizi satabilmek için belgelendirme altyapımızın AB standartlarında olması önemli rol oynadı."

Çavuşoğlu, TÜRKAK'ın 74'ü uzman ve uzman yardımcısı olmak üzere 148 personeli, bin 700 kişiden oluşan denetçi havuzu ve bin 800'e yakın akredite kuruluşuyla ticaretin daha hızlı ve daha güvenilir hale getirdiğini söyledi.

Akreditasyonun ülkelere ve dünyaya katkısının yalnızca ekonomiyle sınırlı olmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Uygunluk değerlendirme faaliyetleri sayesinde ürün ve çevre güvenliği de sağlanmakta, insan sağlığı ve dünya kaynakları da korunmaktadır. Akreditasyon esasen insana, çevreye, ticarete, üretici ve tüketiciye katkılar sunmaktadır. Bu çarkı döndüren herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu ve protokol üyeleri, TÜRKAK'ın kuruluşunun 20. yılını pasta keserek kutladı.

Kaynak: AA