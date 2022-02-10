Bakan Çavuşoğlu: Türk Mukavemet Teşkilatı, KKTC'nin 'Kuvayı Milliye'sidir

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu " Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kuvayı Milliye'sidir. Kıbrıs'ta Türklerin direnişinin sembolüdür. Böylesine bir 'Kuvayı Milliye' dediğimiz TMT'nin, mafya, cinayet, illegal işlerle anılması hepimizi üzer" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna-Rusya gerilimine ilişkin, Türkiye'nin pozisyonu açık olduğunu belirterek "İki tarafla da ilişkileri iyi olan ülke olarak 'ilave bir gerginlik olmasın' diyen ülke olarak gerginliğin azaltılması yönünde adımlar atıyoruz. Samimi şekilde iki tarafla da görüşmelerimiz devam ediyor. Burada önemli olan; sorunun çözülmesi. Önce gerginliğin azaltılması, sonra bu bölgenin kalıcı istikrara kavuşturulması. Bazıları 'Ben de bu işin içinde varım' demek için atılan adımlar. Burada samimiyetsizliği görüyoruz. Gereksiz açıklamalardan da kaçınılması lazım. Ukrayna'ya gittiğimizde de gördük; 'Rusya bugün işgal edecek' açıklamaları Ukrayna'da paniğe sebep oluyor, ekonomik olarak da Ukrayna'ya zarar veriyor. Bir ay önce de 'Yarın işgal edecek' diye açıklamalar vardı, gerçek tablo bu değil. Olası bir çatışma riski var mı, var. Ama çok da abartıldığını düşünüyoruz. Türkiye, her iki ülke ile arası iyi olduğu için çabalarımız herkes tarafından görülüyor ve takdir ile karşılanıyor. İki ülke arasında bir arabuluculuk fikri ortaya çıktı; Ukrayna tarafı bunu istiyor, hazır. Rusya tarafı henüz kapıyı kapatmış değil. Rusya ile de yapacağımız toplantının ev sahipliği sırası bizde. Ruslardan tarih önerisi istedik. Bu toplantıyı da gerçekleştireceğiz, Ruslarla da konuşacağız. İddialı olmadan elimizden gelen çabayı göstermemiz lazım" dedi.

Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı Türkiye'ye davet ettiğini belirterek, "Washington'a gidip gündemde olan konuları daha geniş ortamda konuşmak istediğimi söyledim. 'Karşılıklı ziyaretlerde bulunalım' dedik, mutabık kaldık. Türkiye'nin şu süreçte önemini herkes daha fazla görmeye başladı. Türkiye gibi dost müttefik bulunmaz. Fakat F-35 sorunu bu konularda tablonun değişmesini oturup, beklememek lazım. Başka seçenekler üzerinde durmak lazım. Türkiye'de görüşmeler devam ediyor. ABD'de uzmanlarımız, askerlerimiz ilgili arkadaşlarımız gittiler. F-16 yeni nesil alınması ve mevcut F-16'ların modernizasyonu için görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullandı.