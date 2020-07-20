Bakan Çavuşoğlu, Togo'da resmi temaslarda bulundu Bakan Çavuşoğlu, Togo'da resmi temaslarda bulunduTogo, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey tarafından karşılandı ve Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe tarafından kabul edildi.

Bakan Çavuşoğlu, Togo'da resmi temaslarda bulundu Togo, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey tarafından karşılandı ve Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe tarafından kabul edildi. Kaynak: DHA