Bakan Çavuşoğlu, Togo'da resmi temaslarda bulundu
Bakan Çavuşoğlu, Togo'da resmi temaslarda bulunduTogo, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey tarafından karşılandı ve Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe tarafından kabul edildi.
20.07.2020 18:10 | Son Güncelleme: 20.07.2020 18:17
Bakan Çavuşoğlu, Togo'da resmi temaslarda bulundu
Togo, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey tarafından karşılandı ve Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe tarafından kabul edildi.
Kaynak: DHA