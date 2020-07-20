Bakan Çavuşoğlu, Togo'da resmi temaslarda bulundu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey tarafından karşılandı ve Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe tarafından kabul edildi.
20.07.2020 17:31 | Son Güncelleme: 20.07.2020 18:26
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey tarafından karşılandı ve Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe tarafından kabul edildi.
Kaynak: DHA