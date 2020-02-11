Bakan Çavuşoğlu, Tiran'da Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi

11.02.2020 22:35 | Son Güncelleme: 11.02.2020 22:35

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Arnavutluk'ta yaşayan Türk vatandaşlarla görüşme gerçekleştirdi. Toplantıya katılanlara şükranlarını sunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Sayın Büyükelçimiz Yörük'ün söylediği gibi geçen gelişimizde burada Türkiye-Arnavutluk İş Adamları Derneği'nin yönetimi ve üyeleri ile beraber Türk ve Arnavutluk'tan iş adamlarıyla bir araya geldik. Dertlerini dinledik ve ertesi gün görüşmelerimizde firmalarımızın taleplerini varsa sorunlarını muhataplarımıza ilettik" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Bu sefer daha kapsamlı bir toplantı yapalım dedik. Yani burada yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelelim dedik. Firmalarımızın bazı sorunlarının olduğunu biliyoruz. Yarın zaten temaslarımızda bunları dile getireceğiz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA