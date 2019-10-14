Bakan Çavuşoğlu TBMM'yi bilgilendirecek

Bakan Çavuşoğlu TBMM'yi bilgilendirecek

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, çarşamba günü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili TBMM'yi bilgilendireceğini bildirdi.

14.10.2019 17:10
Bakan Çavuşoğlu TBMM'yi bilgilendirecek

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, çarşamba günü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili TBMM'yi bilgilendireceğini bildirdi.

Turan, Bakan Çavuşoğlu'nun, 16 Ekim Çarşamba günü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili TBMM Genel Kurulunda 20 dakikalık bir sunum yapacağını söyledi.

Bülent Turan, "82 milyon tek yürek, dualarımız Mehmetçiğimizle." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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