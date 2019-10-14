Bakan Çavuşoğlu TBMM'yi bilgilendirecek

14.10.2019 17:10

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, çarşamba günü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili TBMM'yi bilgilendireceğini bildirdi.

Turan, Bakan Çavuşoğlu'nun, 16 Ekim Çarşamba günü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili TBMM Genel Kurulunda 20 dakikalık bir sunum yapacağını söyledi.

Bülent Turan, "82 milyon tek yürek, dualarımız Mehmetçiğimizle." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA