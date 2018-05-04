Bakan Çavuşoğlu Taziyeye Katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde trafik kazasında anne ve babasını kaybeden AK Parti Gazipaşa İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Ahmet Tekin'e başsağlığı dilemek için Zeytinada Mahallesi'ndeki evine geldi.

Bir dizi açılış ve incelemelerde bulunmak üzere memleketi Alanya'ya geçen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saat 13.40 sıralarında tarifeli uçakla Gazipaşa Alanya Havalimanına indi. Alanya ve Gazipaşa Kaymakamları ile her iki ilçe teşkilat başkanlarının karşıladığı Çavuşoğlu, uçaktan iner inmez taziye ziyaretine gitti.

Geçtiğimiz günlerde yayla dönüşü geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitiren AK Parti Gazipaşa İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Ahmet Tekin'in anne ve babası Saime-Mehmet Tekin'in taziyesine giden Çavuşoğlu, aileye başsağlığı diledi. Ahmet Tekin ve babaannesi ile yakından ilgilenen Çavuşoğlu, Kur'an-ı Kerim ve dua okunmasının ardından Alanya'ya hareket etti. - ANTALYA